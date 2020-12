Giappone: coronavirus, governo potrebbe introdurre sanzioni per mancato chiusure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha presentato il 18 dicembre una richiesta di approvazione del proprio vaccino contro il coronavirus al ministero della Salute del Giappone. Il colosso farmaceutico è il primo produttore di un vaccino sperimentale contro la Covid-19 ad avviare formalmente il processo di autorizzazione per l'impiego del farmaco in Giappone, anche se l'azienda ha già raggiunto un accordo per la fornitura di 120 milioni di dosi a quel paese. Il Giappone il numero dei contagi da coronavirus è aumentato sensibilmente nelle ultime settimane, imprimendo un'accelerazione al processo di approvazione e distribuzione di un vaccino. Pfizer ha effettuato test clinici su 160 volontari giapponesi dallo scorso ottobre; i test clinici dovrebbero concludersi attorno all'autunno 2021, e per il momento non si segnalano reazioni avverse degne di nota tra quanti hanno ricevuto due dosi del farmaco. (Git)