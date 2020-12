Cina-Laos: presidenti Xi e Bounnhang pianificano futura cooperazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese ha anche sottolineato che Cina e Laos dovrebbero cogliere l'opportunità della firma del Partenariato economico globale regionale (Rcep) per far avanzare gradualmente la costruzione del corridoio economico Cina-Laos e della ferrovia Cina-Laos, nonché la cooperazione in altre aree. Bounnhang ha affermato che il Laos apprezza il sostegno tempestivo della Cina dallo scoppio della pandemia. "Il prossimo anno ricorre il 60mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il Laos è disposto a continuare ad attuare il piano d'azione firmato tra i due paesi per costruire insieme una comunità Laos-Cina dal futuro condiviso", ha spiegato Bounnhang. Il presidente laotiano ha aggiunto che il paese è anche disposto a far avanzare la cooperazione pratica in aree nell'ambito del'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), facilitando maggiori risultati nello sviluppo delle relazioni bilaterali. (Cip)