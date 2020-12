Usa-Cina: Congresso approva disegno di legge a sostegno del Tibet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge teso ad aumentare ulteriormente il sostegno degli Usa ai tibetani in aree chiave, anche tramite l'imposizione di sanzioni ai funzionari cinesi che prendano parte a tentativi di nomina forzosa del prossimo Dalai Lama. Il Tibetan Policy and Support Act (Tpsa) è stato approvato dalla Camera e dal Senato come emendamento al disegno di legge di spesa del governo da 1.400 miliardi di dollari, e al pacchetto di aiuti per il coronavirus da 900 miliardi di dollari. Secondo quanto riferito da "Voice of America", il provvedimento consentirà al governo degli Stati Uniti di emanare sanzioni economiche e vietare l'emissione di visti contro tutti i funzionari cinesi che interferiscono con la successione del Dalai Lama. Washington intende anche chiedere alla Cina di poter istituire un consolato Usa a Lhasa, la capitale della regione autonoma del Tibet, prima che Pechino possa aprire altri consolati negli Stati Uniti. Il disegno di legge, sostenuto sia dai Democratici che dai Repubblicani, dovrebbe essere convertito in legge dal presidente Donald Trump. Lobsang Sangay, presidente dell'Amministrazione centrale tibetana (Cta), il governo tibetano in esilio, ha definito l'approvazione del disegno di legge "un punto di riferimento epocale per il popolo tibetano". "Qualsiasi interferenza da parte di funzionari del governo cinese sarà oggetto di gravi sanzioni e sarà considerata inammissibile negli Stati Uniti", ha spiegato. "Approvando il Tpsa, il Congresso ha inviato il suo messaggio forte e chiaro che il Tibet rimane una priorità per gli Stati Uniti e che continuerà il suo fermo sostegno a Sua Santità il Dalai Lama e il Cta", ha detto Sangay. (segue) (Nys)