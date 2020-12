Usa-Cina: Congresso approva disegno di legge a sostegno del Tibet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per i diritti della campagna internazionale per il Tibet (Ict) ha affermato che il Tpsa lancerà una nuova era nella politica degli Stati Uniti sul Tibet. "Approvando il Tpsa, il Congresso non solo ha aumentato il suo sostegno generale al Tibet, ma ha specificamente posto un indicatore sulla scena globale dichiarando che la comunità internazionale non accetterà l'interferenza della Cina nella successione del Dalai Lama e si opporrà Tibet per tutto il tempo che continuano ", ha spiegato Ict in una dichiarazione. Costruito sullo storico Tibetan Policy Act del 2002, il Tpsa si occupa dei diritti umani tibetani, dei diritti ambientali, delle libertà religiose e del governo democratico tibetano in esilio. Chiede inoltre un quadro regionale per le questioni di sicurezza idrica, dopo anni di preoccupazioni da parte degli attivisti ambientali e dei paesi vicini che ambiziosi progetti idroelettrici cinesi stanno deviando l'acqua, minacciando gli ecosistemi regionali. (segue) (Nys)