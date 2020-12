Usa-Cina: Congresso approva disegno di legge a sostegno del Tibet (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha affermato ieri, 22 dicembre, che la Cina si è fortemente opposta al disegno di legge. Nel briefing quotidiano, Wang ha affermato che le questioni che coinvolgono Tibet, Taiwan e Hong Kong "riguardano la sovranità e l'integrità territoriale della Cina" e ha esortato gli Stati Uniti a "smettere di interferire negli affari interni di Pechino". La legislazione tocca anche la controversia sulla successione del Dalai Lama, il leader spirituale tibetano che è anche un'autorità buddista globale. Si prevede che il Dalai Lama si reincarnerà dopo la sua morte, ed è diffusa la convinzione che il governo cinese interferirà nel processo e nominerà il proprio Dalai Lama per scopi politici. Secondo il Tpsa la nomina del prossimo Dalai Lama dovrebbe essere lasciata esclusivamente alla comunità buddista tibetana e che la posizione ufficiale degli Stati Uniti è che la Cina non può interferire nella selezione. La Cina considera il Dalai Lama in esilio un separatista e critica i funzionari stranieri che lo incontrano. Il Dalai Lama ha parlato occasionalmente dei suoi piani per la reincarnazione. Nel 2011, ha detto che avrebbe deciso quando aveva circa 90 anni se doveva essere reincarnato. Attualmente ha 85 anni. (Nys)