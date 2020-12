Onu: rappresentante tedesco Heusgen critica Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente della Germania presso le Nazioni Unite, l'ambasciatore Christoph Heusgen, ha criticato Cina e Russia durante una seduta in videoconferenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu dedicata al programma nucleare dell'Iran. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che dal 31 dicembre prossimo la Germania terminerà di essere membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, funzione assunta dal 1 gennaio 2019. Heusgen ha chiesto alla Cina di liberare due cittadini canadesi, l'ex diplomatico Michael Kovrig e l'imprenditore Michael Spavor, detenuti nel Paese da due anni. Per il rappresentante permanente della Germania all'Onu, il Consiglio di sicurezza “perderà la sua legittimità se smetterà di preoccuparsi per il destino degli individui”. Heusgen ha poi evidenziato che Russia e Cina non hanno nascosto la loro avversione per la Germania come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Tuttavia, ha aggiunto il diplomatico, tale organo può lavorare con successo “soltanto se è aperto e imparziale”. Il rappresentante permanente della Cina presso l'Onu, l'ambasciatore Yao Shaojun, ha criticato le dichiarazioni di Heusgen per il loro contenuto “malevolo”. (segue) (Geb)