Onu: rappresentante tedesco Heusgen critica Russia e Cina (2)

- Inoltre, l'ambasciatore tedesco è stato accusato di aver “dirottato” una riunione del Consiglio di sicurezza convocata per discutere del programma nucleare iraniano. Per Yao, la Cina “è certa che il Consiglio di sicurezza funzionerà meglio senza la Germania”. Il diplomatico cinese si è quindi rivolto a Heusgen affermando: “È un bene che ci siamo sbarazzati di Lei!”. In merito alla Russia, Heusgen ha fatto riferimento alla ricostruzione dell'avvelenamento dell'oppositore Aleksei Navalnyj pubblicata dal settimanale “Der Spiegel”. In base a tale tesi, i responsabili del tentato omicidio di Navalnyj sarebbero i servizi segreti russi. A Heusgen ha replicato il vicerappresentante permanente della Russia presso l'Onu, Dmitri Polyansky, secondo cui tali accuse sono delle “sciocchezze”. (Geb)