Filippine: il blocco contro la pandemia ha innescato un boom di nascite

- Le misure di blocco nazionale adottate nelle Filippine in risposta alla pandemia di coronavirus hanno complicato l'accesso di centinaia di migliaia di donne alle misure di controllo delle nascite, e di conseguenza ad un vasto numero di gravidanze non pianificate. Lo scrive la stampa di quel paese, che cita le proiezioni dell'Istituto demografico dell'Università delle Filippine e del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. Secondo le stime, nelle Filippine la pandemia risulterà in 214mila nascite non pianificate il prossimo anno. Il sistema ospedaliero delle Filippine fatica già a gestire la media di 1,7 milioni di nascite registrate nel Paese ogni anno. Le Filippine scontano un problema demografico opposto a quello di numerosi Paesi sviluppati del Globo: l'eccesso di popolazione causa uno stress eccessivo di servizi spesso inadeguati, dai trasporti pubblici al sistema carcerario, dove il tasso di occupazione delle celle è del 300 per cento. (Fim)