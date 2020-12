Cina: Covid, per epidemiologo Zhong vaccini efficaci contro le mutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La potenziale inefficacia dei vaccini contro il nuovo ceppo di coronavirus mutato rilevato nel Regno Unito è al momento soltanto un'ipotesi da dimostrare. Lo ha affermato Zhong Nanshan, epidemiologo nonché principale esperto di malattie respiratorie della Cina. Zhong ha fatto le sue osservazioni alla cerimonia di inaugurazione del Centro Nazionale di medicina respiratoria presso il Primo ospedale affiliato alla Guangzhou Medical University nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. A settembre, Zhong ha ricevuto la Medaglia della Repubblica, la più alta onorificenza statale cinese, per il suo eccezionale contributo alla lotta contro l'epidemia di Covid-19. La nuova variante del coronavirus responsabile della pandemia è stata individuata nel Regno Unito a settembre, prima che il Paese iniziasse a vaccinare la popolazione. Lo scorso fine settimana il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che la nuova variante è fino al 70 per cento più contagiosa, ma non si ritiene che sia più letale e i vaccini dovrebbero essere ancora efficaci. (Cip)