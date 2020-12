Germania: omicidio Luebcke, chiesto l'ergastolo per il presunto autore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha chiesto l'ergastolo per l'estremista di destra Stephan Ernst, accusato dell'omicidio di Walter Luebcke, presidente del distretto governativo di Kassel in Assia, ucciso il 2 giugno 2019 nella propria abitazione con un colpo di pistola alla testa esploso da distanza ravvicinata. Al processo per l'assassinio di Luebcke, che si tiene dal 16 giugno scorso presso il tribunale statale superiore di Francoforte sul Meno, il Gba ha chiesto il carcere a vita per Ernst anche per il tentato omicidio di un richiedente asilo iracheno, avvenuto a Lohnfelden presso Kassel nel 2016. Secondo il Gba, l'estremista di destra è colpevole di entrambi i reati e rappresenta “un pericolo pubblico” a causa della sua “xenofobia profondamente radicata” e della sua propensione a commettere “gravi atti di violenza”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'accusa ha, inoltre, chiesto una pena di nove anni e otto mesi di reclusione per Markus Hartmann, estremista di destra accusato di favoreggiamento nell'omicidio di Luebcke e di violazione della legge sulle armi. Secondo il Gba, l'assassinio del presidente del distretto governativo di Kassel ha una “dimensione storica, politica e sociale” ed è stato diretto contro “un rappresentante dello Stato”, che ora deve dare un segnale della sua “capacità di difendersi”. Esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Luebcke era un deciso sostenitore dell'accoglienza dei rifugiati in Germania e un intransigente avversario della destra radicale, nei cui ambienti era divenuto bersaglio di campagne di odio. (Geb)