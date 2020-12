Imprese: fonti stampa, da Ue "segnali" negativi su operazione Fincantieri-Chantiers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "segnali" provenienti dalla Commissione europea lasciano intendere che l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri "potrebbe fallire". È quanto affermano fonti del governo francese al quotidiano "Le Figaro". Il progetto è attualmente sotto la lente d'ingrandimento di Bruxelles, che ha aperto un'inchiesta approfondita sul dossier, attualmente, "sospeso", come riferito in precedenza dalla Commissione europea senza fornire ulteriori dettagli. "Questo avviene quando la Commissione esige delle informazioni a causa di circostanze causate dalle parti, ad esempio, nel caso in cui queste non rispondano a una richiesta entro i tempi previsti", affermano fonti dell'Unione europea a "Le Figaro". Secondo il quotidiano il progetto sarebbe causa "d'imbarazzo per Bruxelles", che teme un monopolio nel settore dei costruttori di navi per crociere. (Frp)