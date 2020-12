Germania: ministra Difesa, SpD vigliacca per rinvio decisione su droni da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa della Germania Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha accusato il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) di vigliaccheria per aver deciso di rinviare almeno fino alla fine della legislatura del Bundestag, a settembre del 2021, la decisione sull'acquisto dei droni da guerra Heron Tp, prodotti dalle Aziende aerospaziali israeliane (Iai). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato di rispettare gli argomenti contro i droni da combattimento. Allo stesso tempo, la ministra della Difesa tedesca ha evidenziato di non poter rispettare che, “dopo otto anni di intenso dibattito, si dica di non essere pronti e di dover continuare a discutere”. Kamp Karrenbauer ha, quindi, affermato: “È soltanto vigliaccheria, mi piacerebbe molto che la SpD dicesse chiaramente cosa vuole o non vuole”. Dopo otto anni di dibattito sull'acquisto degli Heron Tp per le Forze armate tedesche (Bundeswehr), a ottobre scorso, i socialdemocratici hanno segnalato il loro favore all'operazione. Tuttavia, il 15 dicembre, la dirigenza di sinistra e il gruppo parlamentare della SpD hanno fatto dietro-front, sostenendo che l'acquisizione dei droni da guerra non era stata soggetta al dibattito aperto e pubblico previsto dal patto di governo con la Cdu e l'Unione cristiano-sociale (Csu). Questa marcia indietro ha determinato forti tensioni nella Grande coalizione, nonché una spaccatura all'interno della stessa SpD tra favorevoli e contrari a dotare la Bundeswehr degli Heron Tp. (Geb)