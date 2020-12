Francia: salvata la donna minacciata dal proprio compagno a Saint-Just

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata portata in salvo la donna minacciata dal suo compagno a Saint-Just, nel dipartimento francese del Puy-de-Dome. Lo ha reso noto la procura di Clermont-Ferrand. Durante l'operazione della gendarmeria scattata dopo una segnalazione per atti di violenza coniugale l'uomo ha aperto il fuoco sulle forze dell'ordine uccidendo tre agenti prima di dare fuoco all'abitazione. Un quarto gendarme è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv" l'uomo risulta ancora in fuga. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, e la ministra delegata alla Cittadinanza, Marlene Schiappa, hanno reso omaggio in un comunicato ai tre agenti gendarmi deceduti esprimendo "profonda tristezza". (Frp)