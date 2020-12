Iraq: Barzani incontra capo servizi sicurezza Al Asadi, focus su accordo Sinjar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, e il capo del Servizio di sicurezza nazionale dell’Iraq, Abdel Ghani al Asadi, hanno sottolineato ieri nel corso di un colloquio l’importanza di applicare l’accordo siglato lo scorso 9 ottobre dal governo di Baghdad e quello di Erbil per la governance del distretto di Sinjar. I due hanno inoltre ribadito più in generale la necessità di espellere le “milizie” e tutte le forze armate illegali dal Paese. Secondo un comunicato del governo curdo, “l’incontro ha discusso gli ultimi sviluppi della situazione in Iraq, oltre ad affrontare le relazioni fra la regione del Kurdistan e il governo federale, e il rafforzamento del coordinamento di sicurezza fra le parti”. (Res)