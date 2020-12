Iraq: Kurdistan raggiunge un accordo con Baghdad per il bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Qubad Talabani, ha confermato che è stato raggiunto un accordo tra il governo curdo e le autorità federali di Baghdad riguardo al progetto della legge di bilancio 2021. In una conferenza stampa convocata a Baghdad, dove Talabani si trova da giorni alla guida di una delegazione curda di alto livello per risolvere le questioni in sospeso con il governo centrale, specialmente quelle finanziarie, il vicepremier di Erbil ha detto che i colloqui proseguono e “non sono affatto falliti”. La quota del bilancio 2021 destinata al Kurdistan, secondo il progetto di legge approvato lunedì 21 dicembre dal governo, dovrebbe ammontare al 12,67 per cento, “ed è meno di quel che meritiamo”, ha ammesso Talabani, sottolineando che le somme che il Kurdistan ha ricevuto nel 2020 sono state dedotte da essa. “Dunque posso dire che abbiamo consegnato i proventi a Baghdad”, ha concluso, facendo riferimento alla richiesta di Baghdad di consegnare i proventi petroliferi e non-petroliferi della regione in cambio della quota prevista del bilancio federale. (Res)