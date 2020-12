Cina: Covid, da oggi requisiti più severi per test sierologici passeggeri in arrivo da Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi la Cina inasprisce i requisiti per i passeggeri dei voli aerei provenienti dagli Stati Uniti, a causa di un picco di casi di coronavirus importati. L'ambasciata cinese negli Usa ha comunicato nei giorni scorsi che saranno accettati solo i test degli anticorpi IgM eseguiti attraverso il prelievo di sangue venoso, mentre non saranno più accettati quelli eseguiti su sangue capillare prelevato mediante puntura del dito. Inoltre, i passeggeri dovranno sottoporsi ai test presso laboratori indicati in un elenco riconosciuto dall'ambasciata nelle città di partenza dei voli diretti, ossia Los Angeles, San Francisco, Seattle, New York, Detroit e Dallas. I passeggeri non saranno autorizzati a salire a bordo prima di aver ottenuto un codice sanitario dall'ambasciata, sulla base dei certificati dei risultati negativi e di altri documenti presentati. Yang Zhanqiu, virologo residente a Pechino, ha spiegato al "Global Times" che sebbene le persone provenienti dall'estero vengano sottoposte a test e messe in quarantena dopo l'atterraggio in Cina, è necessario assicurarsi che non siano state infettate prima dell'imbarco. "Altrimenti possono infettare altri passeggeri durante il viaggio e rappresentare un pericolo per il personale dell'aeroporto e della struttura per la quarantena". (segue) (Cip)