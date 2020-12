Cina: Covid, da oggi requisiti più severi per test sierologici passeggeri in arrivo da Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ambasciata cinese, i requisiti più severi mirano a ridurre il rischio delle infezioni trasmesse durante il transito interno e i certificati falsi o inaffidabili. Circa la metà dei viaggiatori è stata infettata durante il transito, secondo dati rivelati in precedenza dal ministero degli Esteri cinese. L'ambasciata ha anche riscontrato casi in cui persone intenzionate a imbarcarsi sui voli si accordavano con i laboratori per falsificare i risultati negativi o caricare risultati di prova positivi nella speranza che l'ambasciata non controllasse attentamente. L'ambasciata cinese ha assicurato che continuerà a compiere sforzi a tutto campo per garantire una linea di difesa che aiuti a frenare l'importazione di casi in Cina ed escludere le "pecore nere" che agiscono egoisticamente e mettono a rischio gli altri. (Cip)