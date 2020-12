Sardegna: pronto il progetto per riqualificazione ex clinica pediatrica "Macciotta" di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una spesa di oltre dieci milioni di euro sarà riqualificato il complesso dell'ex clinica pediatrica "Macciotta" di Cagliari, di proprietà dell'ateneo del capoluogo sardo. Il progetto definitivo di riqualificazione dell'edificio dell'ex clinica pediatrica, dopo aver ottenuto la piena approvazione della Conferenza dei servizi degli enti preposti, si appresta ad intraprendere l'iter che porterà all'appalto."È un pezzo di storia - ha spiegato il rettore dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo -. Uno spazio importante che sarà restituito alla città, con cui l'ateneo è in sinergia continua e opera in piena simbiosi. Abbiamo lavorato con tante istituzioni e in piena armonia. Restituiamo il palazzo Macciotta ad una fruizione legata allo studio dei nostri studenti, con aule studio e biblioteche e uno spazio aperto anche alla cittadinanza. Sarà un'operazione che andrà a beneficio anche del viale sant'Ignazio: sono molto contenta che al piano terra dei nuovi edifici troverà spazio anche il racconto della storia di quei palazzi con l'Archivio storico della Pediatria del nostro ateneo". (segue) (Rsc)