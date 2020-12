Sardegna: pronto il progetto per riqualificazione ex clinica pediatrica "Macciotta" di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ex cliniche pediatriche rappresentano un complesso di sei edifici, dismesso nel 2014-15. Comprese tra il complesso ottocentesco dell'ospedale san Giovanni di Dio e la clinica "Aresu" degli anni '40, con gli annessi compresi nella Fossa di San Guglielmo, le ex cliniche pediatriche costituiscono oggi una di quelle che il Piano del centro storico ha definito le "Grandi fabbriche" pubbliche, insieme all'ex carcere del Buon Cammino, all'ospedale militare e alla ex Manifattura Tabacchi. Per questi complessi (la cui dimensione d'insieme supera i 400 mila metri cubi), il Piano del centro storico ha definito un "Progetto strategico": il grande ospedale del Cima (60 mila meri cubi) sarà, come indicato dal piano, "Presidio della salute", mentre le ex cliniche pediatriche (30 mila meri cubi) e Aresu saranno "Distretto della conoscenza", destinate cioè alla didattica e alla ricerca dell'Università. (segue) (Rsc)