Sardegna: pronto il progetto per riqualificazione ex clinica pediatrica "Macciotta" di Cagliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un'opera importante per la città - ha commentato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu -, che punta al miglioramento della qualità della vita e delle opportunità per tutti di vivere Cagliari. La città è trasformata da ciascuno di noi, nel pieno dei rapporti tra istituzioni che come in questo caso collaborano per ridare a un luogo una funzione importante di produzione culturale e di ritrovo per tutti". Nelle ex cliniche pediatriche spazi per la ricerca, studi, laboratori e sale riunione per studenti e dottorandi con circa 200 postazioni di lavoro, un nuovo blocco didattico con 12 nuove aule e un'interfaccia con la città al piano terra con spazi aperti. "Un bellissimo progetto - ha affermato l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu - completato dopo tanti anni di difficoltà: queste strutture torneranno ad essere utilizzate da tutta la comunità. Quello dell'Università di Cagliari è un progetto meritorio che vedrà in tempi brevi la luce". (segue) (Rsc)