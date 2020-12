Sardegna: pronto il progetto per riqualificazione ex clinica pediatrica "Macciotta" di Cagliari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ateneo di Cagliari ha definito il nuovo programma d'uso per le ex cliniche pediatriche, che comprende: le nuove sedi della ricerca dei Dipartimenti di Scienze economiche e aziendali (Sea) e di Matematica e Informatica (Dmi), con studi, laboratori, spazi di riunione e lavoro per studenti e dottorandi, strutture tecnico-amministrative per ospitare circa 200 postazioni di lavoro; un nuovo blocco didattico con 12 nuove aule, di varie dimensioni, che - come questa fase ci ha insegnato - attueranno un ulteriore miglioramento delle condizioni di lavoro in sicurezza, funzionalità e qualità di docenti e studenti; un piano terra di "interfaccia con la città", con spazi aperti affacciati su uno dei panorami d'eccellenza, con un terrazzo da 1.000 metri quadri verso il mare e attrezzature di riunione e ristoro "aperte" ad un pubblico non solo universitario. I lavori di riqualificazione dell'edificio dell'ex clinica pediatrica rientrano nell'intervento denominato "Campus urbano". Il quadro economico generale di spesa per l'intervento sull'ex clinica pediatrica ammonta a 10.350.000 euro e, sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione del 29 ottobre 2020, grava prioritariamente per 9.100.000 euro sul finanziamento APQ (fondi Fcs 2007-2013 e Lr 1/2011) e, per i restanti 1.250.000 euro grava su fondi di ateneo. (Rsc)