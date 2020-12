Germania: indice Ifo occupazione in calo a quota 95,5 a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre, l'indice dell'occupazione elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera ha toccato quota 95,5, in calo dai 96,7 punti di novembre. È quanto riferisce oggi il portale d'informazione “Finanzen.net”. Per l'Ifo, il blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 10 gennaio prossimo al fine di contenere la diffusione del coronavirus, comporta “una maggiore riluttanza ad assumere nuovi dipendenti”. Le imprese tedesche stanno diventando “più caute sul mercato del lavoro”. (Geb)