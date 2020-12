Sardegna: battuta d'arresto per la vertenza dei lavoratori Aras, l'assunzione ora è più lontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si complica la vertenza dei 227 lavoratori ex Aras che da mesi attendono di essere inseriti nell'organico di Laore. A rendere ancora più ingarbugliata la questione è intervenuta la decisione del Tar Sardegna che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro la decisione di procedere a un concorso riservato (per soli titoli) per l'assunzione dei lavoratori nell'agenzia Laore. La questione è stata affrontata dalla commissione Attività produttive' del Consiglio regionale che ha sentito in audizione l'assessore all'Agricoltura Gabriella Murgia e il direttore generale del Personale Silvia Cocco. "Il mio assessorato ha predisposto le delibere per scongiurare l'interruzione dei servizi di laboratorio garantiti da Aras - ha spiegato Murgia -. Per quanto riguarda i lavoratori, le procedure per la loro assunzione in Laore stanno andando avanti. L'ordinanza del Tar ha inevitabilmente rallentato i tempi. La nostra volontà politica è quella di andare avanti ma lo vogliamo fare in sicurezza, per noi e per i lavoratori. Credo che sia opportuno un pronunciamento dell'aula". (segue) (Rsc)