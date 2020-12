Sardegna: battuta d'arresto per la vertenza dei lavoratori Aras, l'assunzione ora è più lontana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dura la presa di posizione della minoranza: "Su questa vicenda non si è fatto nulla - ha osservato il consigliere dei Progressisti, Gianfranco Satta -, avevamo da tempo segnalato le difficoltà e proposto una proroga di sei mesi per la liquidazione di Aras. Ora si rischia di lasciare a spasso 227 lavoratori. L'ipotesi di portarli in Aars (Associazione allevatori regionali sardi), indicata da alcune sigle sindacali, non è la soluzione: in questo modo si aggiunge precariato a precariato". La chiusura della procedura sul passaggio dei lavoratori a Laore viene invece invocata da Eugenio Lai, di Liberi e uguali: "L'ordinanza del Tar - ha afefrmato - non è legge, il tribunale ha solo ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale. L'unica soluzione è andare avanti con il percorso individuato dalla Regione: si pubblichino le graduatorie e si proceda alle assunzioni. C'è piuttosto da rilevare l'assenza oggi del commissario di Laore Gianfranco Casu: è lui che deve dire cosa vuole fare. Darà il via libera alle assunzioni o invece preferirà astenersi?". (segue) (Rsc)