Sardegna: battuta d'arresto per la vertenza dei lavoratori Aras, l'assunzione ora è più lontana (3)

- Profonda delusione, anche a nome del suo gruppo, del consigliere del Partito democratico Piero Comandini: "Non vedo soluzioni - ha sottolineato -, vedo soltanto una pesante responsabilità politica da parte di questa Giunta. Il tempo è scaduto. Se avete una soluzione proponetela. Non si fa politica in questo modo".Sulla stessa lunghezza d'onda la consigliera del Movimento cinque stelle, Carla Cuccu: "La politica dei proclami è scandalosa, ai cittadini servono risposte - ha rilevato -, oggi si assume come pretesto la decisione del Tar, è la stessa posizione che la Giunta aveva nel mese di giugno. L'unica soluzione per impedire la perdita dei posti di lavoro è assumere gli ex lavoratori entro il 31 dicembre. E' una scelta politica forte che chiediamo di assumervi". Il presidente della commissione, Piero Maieli, constatata la situazione di stallo, ha proposto di convocare una conferenza di capigruppo allargata agli assessori dell'Agricoltura e del Personale e al commissario di Laore, Gianfranco Casu. "Una soluzione va trovata - ha evidenziato Maieli -, la commissione da tempo è impegnata per cercare di risolvere questa annosa vertenza. Chiederò che alla riunione partecipi anche il presidente Solinas". (Rsc)