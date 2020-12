Cina-Russia: ministri Esteri Wang e Lavrov auspicano legami più stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo sempre più turbolento, le relazioni Cina-Russia dovrebbero diventare più stabili. Lo ha affermato ieri, 22 dicembre, il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in una conversazione telefonica con l'omologo russo Sergei Lavrov, secondo quanto riferisce il quotidiano cinese "Global Times". Wang ha sottolineato l'importanza e il valore del coordinamento strategico globale bilaterale tra i due Paesi vicini e ha osservato che le relazioni Cina-Russia rimangono a un livello elevato e speciale. Il ministro cinese ha inoltre detto che gli Stati Uniti stanno ancora brandendo il bastone delle sanzioni unilaterali e stanno andando contro la tendenza dei tempi. "La Cina è disposta a collaborare con la Russia e la comunità internazionale per sostenere le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali e l'equità e la giustizia nel mondo", ha affermato. Anche Lavrov ha espresso una forte opposizione alle posizioni degli Stati Uniti che minano il multilateralismo. Ha detto che Cina e Russia dovrebbero resistere all'azione degli Stati Uniti e compiere sforzi congiunti per salvaguardare gli interessi comuni delle due parti e mantenere la stabilità e la cooperazione internazionale. (segue) (Cip)