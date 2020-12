Cina-Russia: ministri Esteri Wang e Lavrov auspicano legami più stabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang ha ricordato che il prossimo anno avrà un significato speciale sia per la Cina che per la Russia: segnerà il 20mo anniversario della firma del Trattato Cina-Russia di buon vicinato e di cooperazione amichevole, che ha fornito una base giuridica fondamentale per lo sviluppo delle relazioni bilaterali negli ultimi due decenni. "Nel 2021, la Cina raggiungerà il suo primo obiettivo centenario di completare la costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti. Nel frattempo, la Russia promuoverà in modo completo l'attuazione di una serie di obiettivi di sviluppo nazionale entro il 2030", ha affermato Wang. I due ministri hanno entrambi convenuto che il coordinamento e la cooperazione tra i due ministeri negli affari internazionali e regionali nel corso dell'anno sono stati soddisfacenti. Lavrov ha parlato molto bene dei progressi compiuti nelle relazioni bilaterali nel 2020. Ha detto che gli scambi ad alto livello, la fiducia reciproca politica e la cooperazione pratica tra Cina e Russia sono stati approfonditi durante la pandemia. (Cip)