Imprese: Cdp, via libera ad aggiornamento dell'offerta per ingresso nel capitale di Aspi

- Il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha dato il via libera a Cdp Equity alla presentazione da parte del consorzio composto da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners (Blackstone) e Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) di una lettera di offerta non vincolante relativa all'investimento partecipativo in Autostrade per l'Italia (Aspi). E' quanto si legge in una nota di Cassa depositi e prestiti. La nuova offerta - prosegue la nota - aggiorna la precedente con riguardo, tra l'altro, a risultanze della due diligence in corso, al relativo impatto sulla valutazione economica e all'identificazione del processo e della tempistica per la presentazione di un'offerta vincolante. La comunicazione resa al Consiglio si colloca nel solco di quanto prospettato da Cdp nelle precedenti offerte inviate ad Atlantia rispettivamente il 19 e 27 ottobre scorsi, in coerenza con gli ulteriori passi negoziali in esse contenuti. Oggetto dell'operazione è l'acquisto da parte del Consorzio dell'intera partecipazione detenuta da Atlantia in Aspi, pari all'88,06 per cento del capitale. La partecipazione in Aspi verrebbe rilevata dal Consorzio tramite una BidCo partecipata da Cdp Equity fino al 51 per cento e da Blackstone e MIRA con quote paritetiche per la parte residua. (segue) (Com)