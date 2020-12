Usa: Trump annuncia nuove amnistie a politici ed ex aiutanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un'ondata di perdoni presidenziali. Tra i graziati ci sono persone che si sono dichiarate colpevoli nell'indagine di Robert Mueller, ex politici repubblicani e appaltatori militari coinvolti in una sparatoria mortale contro civili iracheni. Lo riporta l'emittente "Cnn". Le amnistie dell'ex consigliere della campagna elettorale George Papadopoulos, degli ex deputati del Congresso Duncan Hunter e Chris Collins e di quattro contractor di Blackwater coinvolti in un massacro in Medio Oriente hanno dato il via a quella che si prevede sarà una raffica di amnistie e commutazioni nelle prossime settimane, prima che Trump concluderà il suo mandato. Nell'ondata di perdoni sono inclusi anche Alex van der Zwaan, l'avvocato olandese che è stato condannato a 30 giorni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver mentito agli investigatori di Mueller; due agenti della polizia di frontiera condannati nel 2006 per aver sparato e ferito un immigrato disarmato senza documenti e averlo poi coperto; e diverse persone condannate per reati non violenti di droga che scontano lunghe pene. La grazia è arrivata su raccomandazione degli alleati di Trump al Congresso e, in alcuni casi, dei media conservatori. C'è anche la clemenza per Alice Johnson, ex detenuto federale per crimini legati alla droga, la cui condanna è stata commutata da Trump su sollecitazione della celebrity Kim Kardashian West. Anche Philip Esformes, un magnate delle case di cura della Florida condannato per aver pagato tangenti in un caso di frode Medicare, ha avuto una parte della sua condanna commutata da Trump. Il presidente ha anche ridotto le pene di tre donne - Crystal Munoz, Tynice Nichole Hall e Judith Negron - condannate per reati di droga. (Nys)