Usa: la dottoressa Birx si ritirerà dalla task force anti-coronavirus

- Deborah Birx, la coordinatrice della task force per il coronavirus della Casa Bianca, ha spiegato che con la fine del mandato del presidente Donald Trump si sarebbe ritirata dal servizio governativo. Lo riporta il sito "Politico". Alla domanda se sarebbe rimasta per assistere la risposta del Presidente eletto Joe Biden alla pandemia, Birx ha spiegato che si augura che l'amministrazione entrante "abbia successo" e di essere "utile in qualsiasi ruolo in cui la gente pensa che io possa essere utile". (Nys)