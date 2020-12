Usa: leader democratici favorevoli ad aumentare contributi economici ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti federale Usa, Nancy Pelosi, e il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer, si sono detti favorevoli ad aumentare il pagamento diretto ai cittadini Usa previsto dal nuovo pacchetto di misure di stimolo economico, portandolo da 600 a 2mila dollari. La richiesta è giunta direttamente dal presidente Donald Trump, che a sorpresa ha minacciato di opporre il veto al provvedimento, a meno di aumentare significativamente l'importo del versamento una tantum. "I Repubblicani hanno ripetutamente rifiutato di comunicarci quale importo il presidente preferisse per i contributi diretti. Ora risulta che il presidente aveva concordato 2mila dollari. I Democratici sono pronti a calendarizzare la questione questa settimana con un consenso unanime. Facciamolo!", ha scritto Pelosi sul proprio profilo Twitter. Il nuovo pacchetto di misure di stimolo economico varato lo scorso fine settimana dopo lunghi mesi di negoziati al Congresso, assieme al rifinanziamento delle attività dello Stato federale, è stato oggetto di critiche per le risorse relativamente scarse riservate ai contributi per i cittadini e i piccoli imprenditori colpiti dalle ricadute della pandemia di coronavirus.(Nys)