Asia Orientale: Russia e Cina effettuano seconda esercitazione aerea congiunta sul Mar del Giappone

- Velivoli da combattimento del Giappone si sono alzati in volo ieri, 22 dicembre, per intercettare sei bombardieri strategici di Russia e Cina, impegnati nella seconda esercitazione aerea congiunta di quei due Paesi sul Mar del Giappone. Lo riferisce la stampa giapponese, ricordando che Russia e Cina hanno già effettuato una manovra aerea in prossimità dell'Arcipelago giapponese nel luglio 2019. I bombardieri hanno lambito l'atollo di Takeshima (Dokdo in sudcoreano), un atollo oggetto di una disputa territoriale tra Giappone e Corea del Sud, prima di sorvolare lo Stretto di Tsushima, tra il Kyushu e la Corea del Sud, e di transitare tra due isole della provincia giapponese di Okinawa, secondo il resoconto fornito dal ministero della Difesa giapponese. La Corea del Sud era stata informata preventivamente della manovra tramite un canale di comunicazione diretta con la Cina, ma ha comunque mobilitato le sue forze aeree, in risposta a quella che Pechino ha definito una "normale esercitazione". (Git)