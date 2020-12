Elezioni Usa: team legale Trump contesterà regolarità voto dopo il 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consulente legale del presidente Usa Donald Trump, Jenna Ellis, ha dichiarato ieri, 22 dicembre, che gli avvocati del presidente intendono continuare a contestare la regolarità delle elezioni generali dello scorso 3 novembre oltre la data del 6 gennaio, quando il Congresso intende conteggiare e formalizzare il voto dei grandi elettori che ha formalizzato l'elezione del democratico Joe Biden alla Casa Bianca. "Il popolo americano merita di conoscere la verità e di veder portato alla luce tutto quel che è successo, perciò intendiamo portare avanti i nostri sforzi", ha dichiarato Ellis nel corso di una intervista. "Tutto questo non si concluderà affatto il 6 gennaio, perché quanto è accaduto non dovrebbe ripetersi mai e poi mai nella storia degli Stati Uniti. Ellis ha anche ammesso che il 6 gennaio è la "data di ultima istanza" stabilita dalla Corte Suprema per contestare l'esito delle elezioni presidenziali, ma ha aggiunto che Trump intende proseguire la battaglia legale per "proteggere l'integrità delle elezioni negli anni a venire". (segue) (Nys)