Elezioni Usa: team legale Trump contesterà regolarità voto dopo il 6 gennaio (2)

- Trump in persona ha rivolto un messaggio ai cittadini Usa ieri, affermando che "uno dei miei più solenni doveri come presidente è di proteggere l'integrità del vostro sacro diritto di voto". Trump ha accusato i "funzionari Democratici negli Stati chiave" di aver "usato il virus a pretesto per violare le loro stesse leggi, aprendo le porte, incoraggiando e facilitando frodi su una scala mai vista prima". Proprio ieri, un dipendente di Dominion Systems, azienda fornitrice di sistemi di voto elettronico utilizzati nelle ultime elezioni, ha annunciato di aver intentato causa contro la campagna elettorale di Trump, dopo essere stato accusato da quest'ultima di vicinanza al gruppo della sinistra radicale Antifa. (Nys)