Giappone: Tokyo si oppose a sanzioni contro la Cina dopo Tienanmen

- Il Giappone si oppose al varo di sanzioni contro la Cina da parte del Gruppo dei sette paesi industrializzati (G-7) all'indomani della sanguinosa repressione delle proteste di piazza Tienanmen, il 4 giugno 1989. E' quanto emerge da documenti diplomatici declassificati soltanto oggi, 23 dicembre. Stando alla documentazione, il Giappone temeva che le sanzioni avrebbero isolato la Cina sul piano internazionale, e danneggiato ulteriormente le relazioni bilaterali tra Tokyo e Pechino. La linea di Tokyo in quell'occasione sarebbe stata decisa in un solo giorno, durante i preparativi per il summit del G-7 che si svolse in Francia un mese dopo la repressione delle proteste pro-democrazia in Cina. Secondo i documenti dissecretati, Tokyo era inizialmente contraria anche ad una dichiarazione congiunta del G-7 che condannasse la repressione operata da Pechino. Tra i documenti divulgati nella giornata di oggi, ne spicca uno, datato 4 giugno 1989 e intitolato "La posizione del nostro paese in merito alla situazione in Cina (principalmente rivolto all'Occidente). Nel documento, si afferma che il Giappone "si oppone a iniziative congiunte quali il varo di sanzioni contro la Cina". Tuttavia, il documento confidenziale afferma anche che "il nostro Paese condivide con l'Occidente valori universali come la libertà e la democrazia", e che la repressione delle proteste da parte della Cina è un atto "inaccettabile". (Git)