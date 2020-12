Roma 2021: Calabrese (M5s), Calenda campione chiacchiere, da ministro neanche un euro per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Calenda da ex ministro dello sviluppo economico è campione di chiacchiere. Unica cosa certa è che non è riuscito a portare manco un euro per la Capitale, infatti, quello che sa fare meglio è blaterare". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore ai Trasporti ed esponente del M5s di Roma, Pietro Calabrese, replicando al candidato a sindaco per Azione Carlo Calenda. "Come auto-candidato a sindaco per Roma non chiedetegli di più, perché tanto è inutile, non è proprio capace - aggiunge -. Oltre le chiacchiere non gli hanno dato neanche un distintivo: sono mesi che è alla ricerca di un partito che lo sostenga. Se nessuno lo vuole tra i piedi un motivo ci sarà. La smettesse - conclude - di continuare a offendere la sindaca Virginia Raggi, che ha dimostrato con i fatti di saper gestire la Capitale d’Italia". (Rer)