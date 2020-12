© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Inaugurazione del presepe dell'associazione Binario 95 presso la Sala del silenzio, messa a disposizione dal gruppo Ferrovie dello Stato, nella stazione Termini di Roma. È previsto l'intervento di Veronica Mammì, assessora alla Persona e comunità solidale di Roma ed Emiliano Monteverde, assessore Politiche sociali del Municipio Roma I. Via Marsala, 95 a Roma (ore 11)- Conferenza stampa sul progetto per la costruzione del Nuovo ospedale Pontino, elaborato gratuitamente dall’Associazione degli imprenditori edili della provincia di Latina. Intervengono: Giorgio Casati, direttore generale della Asl di Latina, Pierantonio Palluzzi, presidente dell’Ance di Latina, Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio. La conferenza si svolge online al link "https://ausl-latina.webex.com/meet/comunicazione" (ore 11:30)- Concerto di natale al teatro dell'Unione di Viterbo: secondo appuntamento promosso dal Comune di Viterbo in collaborazione con Atcl e fruibile via streaming sulla pagina Facebook Visit Viterbo (ore 21) (Rer)