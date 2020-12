Nilde Iotti: Casellati, protagonista storia Repubblica, suo messaggio sempre attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, in un video messaggio ha celebrato oggi la figura di Nilde Iotti, “protagonista autorevole della storia della nostra Repubblica”. Nel corso dell’evento “Grazie Nilde”, la presidente ha voluto ringraziare la Fondazione Iotti “per l’attività con cui tenete in vita la sua attività. Come prima presdiente donna del Senato, sento di avere un forte sentimento di riconoscenza nei suoi confronti - ha aggiunto - per il ruolo avuto nel difficile percorso di emancipazione femminile”. Per la presidente “ricordarla oggi, in un momento così difficile, vuol dire valorizzare la sua testimonianza come modello su cui ricostruire un Paese più forte ed inclusivo. La sua testimonianza sarà sempre attuale”, ha aggiunto. (Rin)