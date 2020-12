Israele-: ministro portoghese, trasferiremo ambasciata quando Gerusalemme sarà capitale due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo trasferirà la sua ambasciata a Gerusalemme quando la città sarà capitale sia dello Stato d’Israele, sia di quello Palestinese. Lo ha detto il ministro degli Esteri portoghese, Santos Silva, in un’intervista al “Jerusalem Post” rilasciata nel corso della sua visita in Israele. Il Portogallo, ha spiegato Silva, non ha intenzione di seguire l’esempio degli Stati Uniti su questo tema. Il Portogallo avrebbe contemplato una mossa simile, ha detto il capo della diplomazia, solo "nel giorno in cui potrà dislocare le due ambasciate, in Israele e Palestina, a Gerusalemme”. Silva insiste sulla necessità di un processo di normalizzazione nei rapporti fra Israele e Autorità nazionale palestinese (Anp) e sottolinea che il primo passo dovrebbe essere “la sospensione dei piani di annessione" di altri territori palestinesi. Il processo di normalizzazione "ci ha permesso di vedere la futura conversazione e cooperazione con Israele in un modo molto più positivo", ha detto Silva, avvertendo del fatto che se Israele dovesse tornare sui suoi passi, la possibilità di migliorare i legami fra Israele e Unione europea verrebbe danneggiata. “Sarebbe un problema enorme per noi. Sarebbe un ostacolo per approfondire la cooperazione", ha detto il ministro portoghese.(Res)