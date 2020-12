Usa: nel 2019 calati i suicidi per la prima volta in venti anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di suicidi negli Stati Uniti è sceso per la prima volta dopo vent'anni nel 2019, secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Nel rapporto dell'agenzia si legge come i decessi per suicidio sono diminuiti del 2,1 per cento nel 2019 rispetto al 2018. I suicidi sono ancora la decima causa di morte nel paese. Ci sono stati 47.511 decessi per suicidio nel 2019, ha osservato la American Foundation for Suicide Prevention, che rappresenta 833 decessi per suicidio in meno rispetto ai 48.344 del 2018. Secondo la fondazione, il tasso di suicidi è aumentato ininterrottamente dal 1999. (Nys)