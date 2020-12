Usa: aiuto economico per la crisi, Trump chiede modifiche alla legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non firmerà il progetto di legge sui 900 miliardi di dollari di sostegno economico contro la crisi e una misura di finanziamento governativo da 1,4 trilioni di dollari approvata dal Congresso nella sua forma attuale. Lo riporta il sito "Axios". L'annuncio ha colto di sorpresa la stampa, e potrebbe ritardare l'aiuto necessario per milioni di statunitensi. Si rischia anche la chiusura del governo. Trump ha detto che sta chiedendo al Congresso di inviargli un disegno di legge emendato, invitando i legislatori ad "aumentare la quantità ridicolmente bassa" di denaro che gli statunitensi riceverebbero per gli aiuti anti-Covid, e "sbarazzarsi delle voci inutili e dispendiose" nel disegno di legge sulla spesa. "È davvero una vergogna", ha detto. Tuttavia, molte delle voci elencate da Trump che non erano collegate a Covid-19 facevano parte del disegno di legge sui finanziamenti governativi, che è stato approvato insieme al pacchetto di aiuti per il coronavirus.(Nys)