- La Borsa di New York ha chiuso in territorio negativo. L’indice Dow Jones ha perso lo 0,67 per cento chiudendo a 30.015,51 punti. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,51 per cento a 12.807,92 punti e l’indice S&P 500 lascia sul terreno lo 0,21 per cento chiudendo a 3.687,26 punti.(Nys)