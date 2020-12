Usa: fonti stampa, Trump si sta preparando a ondata di perdoni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non si limiterà ad accettare richieste di grazia, ma le discuterà superficialmente "come regali di Natale" a persone che non le hanno nemmeno chieste. Lo riporta il sito "Axios". Trump ha recentemente detto a un consigliere che avrebbe graziato "tutte le persone che hanno parlato con me", suggerendo un blitz di perdoni presidenziali senza precedenti. Come nella maggior parte delle conversazioni con Trump, secondo "Axios", il consigliere non era sicuro di quanto Trump fosse serio e quanto scherzasse. La decisione di Trump di perdonare Michael Flynn, tuttavia, ha creato il modello per un'ondata di perdoni presidenziali ad altri amici e ai lealisti del presidente.(Nys)