Roma 2021: Ferrara (M5s) a Sgarbi, Raggi ha fatto cameriera, tu hai campato con panzane

- "Vittorio Sgarbi, Virginia Raggi ha fatto la cameriera mica è campata di panzane come hai fatto tu". Lo scrive in un tweet il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara, replicando al candidato a sindaco di Roma per Rinascimento Vittorio Sgarbi. "Il cameriere l'ho fatto anche io, però per rimanere sulla tua candidatura a sindaco di Roma, voglio ricordarti così", aggiunge pubblicando una fotografia di Vittorio Sgarbi, nudo in bagno. (Rer)