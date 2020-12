© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cameriere è un lavoro pieno di dignità. Evidentemente non la pensa così Sgarbi, che lo utilizza come termine di paragone dispregiativo". Lo scrive in un tweet l'assessore al Personale ed esponente del M5s di Roma, Antonio De Santis, replicando al candidato a sindaco per Rinascimento Vittorio Sgarbi. "Sintomo di una cultura politica reazionaria e barbara. Solidarietà ai camerieri", aggiunge. (Rer)