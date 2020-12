Coronavirus: Usa, 322.611 morti su 18.168.777 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 322.611 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 18.168.777 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". Il direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive e capo della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci, si è sottoposto alla prima dose del vaccino di Moderna a Bethesda, nel Maryland. Lo riferisce la “Cnn”, secondo cui oltre a Fauci si sono vaccinati anche il direttore dell’Istituto nazionale di sanità (Nih) Usa, Francis Collins, il segretario per la Salute e i servizi umani, Alex Azar, e altri sei lavoratori in prima linea del Nih. “Come testimonianza del fatto che provo estrema fiducia nella sicurezza e nell'efficacia di questo vaccino, voglio incoraggiare tutti coloro che hanno l'opportunità di vaccinarsi a farlo, in modo che possiamo avere un velo di protezione che ponga fine a questa pandemia”, ha detto Fauci subito dopo essersi vaccinato. Nel mondo si contano oltre 1,6 milioni di morti su oltre 77 milioni di contagiati. (Nys)