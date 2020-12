Ue: ambasciatori confermano dispositivo di recupero e resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luce verde è stata data al dispositivo di recupero e resilienza (la Recovery and Resilience Facility), al centro del Next Generation Eu, da parte degli ambasciatori dell'Unione europea. Lo ha annunciato via Twitter il portavoce della presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue, Sebastian Fischer. Gli ambasciatori hanno confermato il testo di compromesso finale sul regolamento dello strumento di recupero e resilienza concordato con il Parlamento europeo la settimana scorsa. (Beb)