Usa: Trump nomina Hicks, Bondi, Grenell per posizioni di governo

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha selezionato una serie di collaboratori per le ultime posizioni di governo che potrà nominare prima di lasciare la Casa Bianca. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". La Casa Bianca ha annunciato in un comunicato stampa che Hope Hicks, un assistente di lunga data di Trump e uno dei suoi più fidati confidenti, sarebbe stato nominato membro del consiglio di amministrazione della borsa di studio per gli stranieri di J. William Fulbright. Pam Bondi, un ex procuratore generale della Florida e un altro stretto alleato del presidente, siederà nel consiglio di amministrazione del John F. Kennedy Center for the Performing Arts. L'ex direttore ad interim dell'Intelligence Nazionale, Richard Grenell, sarà membro del Consiglio del Memoriale dell'Olocausto degli Stati Uniti, e Stephanie Grisham, ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca e attuale capo dello staff della First Lady Melania Trump, siederà nel consiglio di amministrazione del Consiglio Nazionale per le Scienze dell'Educazione. Russell Vought, ex direttore dell'Ufficio del budget dell'amministrazione Trump, sarà membro del consiglio di amministrazione dell'Accademia Navale degli Stati Uniti.(Nys)