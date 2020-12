Italia-Argentina: ambasciatore Manzo incontra governatore di Mendoza Suarez, focus su export e lingua italiana  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del colloquio anche iniziative per sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiana. Della creazione di corsi universitari per la formazione di insegnanti di lingua italiana e di collaborazione su innovazione e "città intelligenti" l'ambasciatore Manzo ha discusso anche nel successivo incontro con Ulpiano Suarez, sindaco di Mendoza, appena eletta città argentina con la migliore qualità della vita. La prima giornata della visita del rappresentante italiano nella provincia del nordovest del paese si è conclusa con l'incontro con i rappresentanti della collettività italiana che nella regione conta oltre 77 mila connazionali residenti. Come annunciato dallo stesso ambasciatore in un articolo sul principale quotidiano della provincia "Los Andes", il patrimonio della presenza italiana a Mendoza verrà celebrato con la realizzazione di un monumento dedicato a Dante Alighieri che verrà installato nella centrale Piazza Italia in occasione dei 700 anni dalla morte del poeta italiano. (Abu)