Israele: Paese verso nuove elezioni, Netanyahu accusa Gantz di non aver rispettato gli accordi

- Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato la coalizione Blu e Bianco del ministro della Difesa Benny Gantz del fallimento del governo. Le dichiarazioni del premier sono state espresse a poche ore dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 2020, prevista per la mezzanotte di oggi, che automaticamente porterà allo scioglimento della Knesset e quindi a nuove elezioni. In una conferenza stampa, Netanyahu ha ricordato i grandi risultati del governo nel contrastare la pandemia di Covid-19 e i nuovi accordi di normalizzazione delle relazioni con i Paesi arabi, l’ultimo dei quali raggiunto con il regno del Marocco. “Non volevo le elezioni. Il Likud non voleva che il Paese tornasse alle urne. Abbiamo votato più volte contro questa prospettiva”, ha dichiarato Netanyahu, il quale ha previsto che il suo partito otterrà “una grande vittoria” alle elezioni ormai certe che dovrebbero tenersi il 23 marzo 2021. "Benny Gantz ha violato i suoi accordi con noi”, ha dichiarato Netanyahu. Il primo ministro, che è sotto processo per corruzione, ha sottolineato che Gantz ha insistito per lasciare che il ministro della Giustizia Avi Nissenkorn “portasse avanti la dittatura dei funzionari di sinistra" nel sistema giudiziario. Secondo quanto riferito, Gantz ha ritirato un accordo per limitare i poteri di Nissenkorn dopo aver realizzato che il suo partito non avrebbe appoggiato la mossa. "Il Likud otterrà un’enorme vittoria alle elezioni”, ha dichiarato il premier israeliano. (segue) (Res)